'Mahalleden Arkadaşlar' buluştu

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Senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir'in, 2015 yılında çıkan ilk kitabı 'Mahalleden Arkadaşlar'ın beyazperdeye uyarlanan aynı isimli filminin galası, geçtiğimiz gün düzenlenen bir organizasyonla gerçekleştirildi. 4 Kasım'da vizyona girecek filmin yapımcısı Murat Cemcir ile oyuncuları; Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci ve Yılmaz Gruda’nın katıldığı gala, davetlilerin nostalji yaşamasına neden oldu.

90'lı yıllarda geçen nostalji dolu sıcak bir aile filmi olan 'Mahalleden Arkadaşlar'ın galasında da dönemin oyunlarından oluşan konsept hakimdi. Kokteyl alanındaki Atari Makinaları ve girişte dağıtılan bilyeler misafirler tarafından yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncu ve filmin yapımcısı Murat Cemcir'in çocuklarla bilye oyununu oynaması, renkli görüntülere sahne oldu. ‘Çocuklar ve büyümeyen çocuklar’ mottosuyla cumadan itibaren izleyicisiyle buluşacak filmin galasında kahkaha dolu dakikalar yaşandı. Geceye; Aylin Kontente, Erdem Yener, Ferman Akgül ve oğlu, Sinan Serter ve oğlu, Tümay Özokur ve çocukları, tasarımcı Miray Gündoğdu, çocuk oyuncu Defne Erşan, Ayaz Güler ve Cemal Okan gibi isimler katıldı. Sinan Serter ile oğlu Demir

"HEPSİNİ TEBRİK EDİYORUM" Gösterim öncesinde basına kısa bir röportaj veren film ekibinden Nurgül Yeşilçay "Güzel bir iş çıktı. Çocuklarımız çok iyiydi, tabii o zaman çocuklardı. Çok başarılı bir iş çıkardılar, hepsini tebrik ediyorum. Bebeklerdi, hepsi büyüdüler. Şu an şaşkınlıktan konuşamıyoruz. Şeker gibi ve hepsi çok yetenekli oyuncular" şeklinde konuşarak ekip ruhuna vurgu yaptı. Murat Cemcir de "O kadar güzel bir kadro ki içine girmeden duramadık, cemaat sahnesinde hepimiz gözüktük. Çok tatlı oldu" cümleleriyle seyirciye sürpriz bir sahnede yer aldıklarının sinyalini verdi. Murat Cemcir ile Selçuk Aydemir

"FİLME KONU OLAN ASLINDA BENİM ÇOCUKLUK HİKAYEM" 'Mahalleden Arkadaşlar'ın yazarı ve yönetmeni Selçuk Aydemir ise "Filme konu olan aslında benim çocukluk hikayem, geçirdiğim bir yaz tatilinden bahsediyor. Filmde mesela Alper Kul babamı canlandırıyor. Hatta Alper, babamı o kadar çok aradı ki babam 'Alper artık beni rahatsız etmesin' diye uyardı. Nurgül Yeşilçay'a da çok teşekkürler. Annemi annemden daha iyi oynadı" dedi. Aydemir, Nurgül Yeşilçay'ın hamur işlerindeki becerisi de sorulunca "Nurgül'ün performansı sonlara doğru garip bir şekilde yükseldi. İlk yaptığı gözlemeyi de yedim, sonuncuyu da. Kendini çok geliştirdi" açıklamasında bulununca Yeşilçay, "Baklava açabilecek kıvama geldim, teşekkürler Selçuk" esprisini yaptı. Yeşilçay’ın açıklamaları üzerine araya giren Alper Kul "Her yerde hanımların sözü geçmesi gerekiyor, dünya daha güzel bir yer olur. Biz de daha rahat ederiz. Hanımcılık kazanacak her zaman" diye konuştu.

"MAHALLENİN TARİHİNİ SEYREDECEĞİZ" Deneyimli oyuncu Yılmaz Gruda ise "Toplumun önemli bir kurumu olan mahallenin tarihini seyredeceğiz. Gülerek, o günleri hatırlayarak, anarak ve mutluluk içinde keşke öyle olsaydı" ifadelerini kullandı. Yılmaz Gruda Filmde Selçuk Aydemir'in çocukluğunu canlandıran Esat Polat Güler de "Selçuk Hoca'mla aramda çok büyük bir bağ oluştu. Film bana da sürpriz olacak" şeklinde konuştu. Şahin Kendirci ise "Çok keyifliydi benim için. Filmdeki çete benim. Yeni izleyeceğim, heyecanla bekliyorum. Herkesi salonlara davet ediyoruz" cümleleriyle sözlerini noktaladı.