Magnezyum elementi ilk kez 1755 yılında İngiltere’de Joseph Black tarafından keşfedilmiş olup; 1808 yılında Humphrey Davey tarafından saf olarak elde edilmiştir. Toprak alkali metaller grubunda simgesi ‘’Mg’’ olup atom numarası 12 ve atom ağırlığı 24,32'dir. Magnezyum gümüş beyaz bir renge sahip ve doğadaki en hafif metaller arasında olan, toz halinde kolayca tutuşabilme ve parlak bir ışıkla yanma özelliğine sahiptir.

Magnezyumun Faydaları Nelerdir?

Beyindeki kortizol hormonu odaklanmak için kullanılır. Ancak bu hormonun yüksek olması vücudun diğer işlevleri açısından ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Bunların başında da stres gelir. Kortizonu beyinde dengeleyen en etkili vitamin ise magnezyumdur.

Vücudun iç dengesi için kan düzeyinin normal seyretmesi gerekir. Ancak yanlış beslenme ve vücuda alınan gereksiz bazı besinler kan düzeyini olumsuz etkiler. Bu durumu dengede tutmak magnezyum maddesinin görevidir.

Mutluluk hormonu, dengede kalması içinde magnezyum önemlidir. Magnezyumun yeterli miktarda olduğu bir vücutta depresyon ve kaygı bozukluğu gibi ruhsal rahatsızlıkların yaşanma olasılığı azalır.

Yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.

Elektrolit dengesine katkıda bulunur.

Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.

Normal kas fonksiyonuna katkıda bulunur.

Normal protein sentezine katkıda bulunur.

Normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.

Normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.

Hücre bölünmesinde görevi vardır.

Magnezyum Hangi Besinlerde Bulunur?

Deniz suyu, kaynak suları, tuz gölleri ve tüm yeşil bitkiler magnezyum içeren besinler arasındadır. Topraklardaki magnezyum, bitkiler tarafından kullanılmaktadır. Ispanak türü bazı yeşil sebzeler, içerisindeki klorofilin yapısında magnezyum bulunduğu için iyi birer magnezyum kaynağı olarak bilinmektedir. Ayrıca kuru yemişler, tohumlar ve bütün hububatlar magnezyum içermektedir. Bunun yanında muz, avakado, kakao, bitter çikolata, keten tohumu, ay çekirdeği, susam ve dil balığı gibi besinler de yüksek oranda magnezyum içerirler.

150 gram Ispanak yaklaşık olarak 90 mili gram magnezyum içerir.

200 gram kabak çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının %80’ini karşılar. Ancak kabak çekirdeği yüksek kalori içerdiğinden dikkatli tüketilmelidir.

80 gram balık ortalama 60 mili gram magnezyum içermektedir.

125 gram haşlanmış yeşil fasulye günlük magnezyum ihtiyacının %7’sini karşılar.

200 gram pirinç ortalama 60 milli gram magnezyum içermektedir.

90 gram avokado yaklaşık olarak 35 milli gram magnezyum içerir.

80 gramlık muz 20 milli gram magnezyum içermektedir.

K vitamini, tiamin, riboflavin, demir, fosfor, potasyum ve bakır içeren soya fasulyesinin 80 gramı günlük magnezyum ihtiyacının %50’sini karşılar.

150 gram süt yaklaşık 20 milli gram magnezyum içerir.

1 avuç ay çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının %10’unu karşılar.

150 gram bitter çikolata yaklaşık olarak 450 milli gram magnezyum içermektedir.