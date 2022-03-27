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'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Serdar Ortaç,Selçuk Ural, Aleyna..

'Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı. ‘Magazin Pazarı’nda bu hafta Selçuk Ural, Serdar Ortaç ve Aleyna Tilki var...

27.03.2022 - 08:02 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Magazin gündemi bu hafta yine bir polemik ile açıldı. Selçuk Ural, büyük ilgi gören ve yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenen 'Bergen' filmiyle ilgili, "Bergen’in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi." diyerek Cem Karaca ve Barış Manço'nun filmlerinin çekilmesi gerektiğini söyledi.

    Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç ise, 'Pop müziğinin kralı benim' diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

    Serdar Ortaç gibi söylemleriyle adından söz ettiren başka bir isim ise Aleyna Tilki. Genç şarkıcı, "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, ‘Kızı oğluma verir misiniz?’ İğrenç! İnsan gibi, ‘Evleneceğiz, rızanız var mı?’ de, olsun bitsin...” sözleriyle tarışma konusu oldu.

    Öte yandan Tilki'nin annesi Havva Öztel de kızının izinden giderek şarkıcılık yolunda ilk adımı attı. Öztel, 'Bergen' albümü için stüdyoya girdi ve Müslüm Gürses'in ‘Küskünüm’ şarkısını söyledi.

  • Selçuk Ural, Bergen'in hayatının film olmasını eleştirdi. "Bergen’in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi. Acıları seviyoruz" diyen müzisyen, "Bu ülkede sanatçı olmayacaksın, gündem olacaksın." ifadelerini kullandı. Ural ayrıca, Barış Manço, Tanju Okan ve Cem Karaca gibi isimlerin filmlerinin yapılmasını vurgulardı. Geçtiğimiz günlerde de Cem Karaca'nın hayatının beyazperdeye yansıtılacağı ve Müslüm Gürses'i canlandıran Timuçin Esen'in bu kez de Cem Karaca'ya hayat vereceği ortaya çıktı. Hem Ural'ın açıklamaları, hem de Cem Karaca'yı Timuçin Esen'in canlandırması hakkında neler söylersiniz?

  • ESİN ÖVET: Selçuk Ural’a hayatımda ilk kez bir konu için katıldım o da evet şöhret sansasyon sever. Ancak Bergen’in şu an şöhretli değil de hayatta olmasını tercih ederdim. Fakat şu bir gerçek ki, Bergen’in başına bir şey gelmese şarkı söylese de yine çok meşhur olurdu. Ve inanın Selçuk Ural’dan daha çok meşhur olurdu. Bu bir gerçek.

  • KADİR KAYMAKÇI: Bir hayat hikayesi film olacaksa tam da Bergen’in hayat hikayesi film olur. Dramatik anlamda yok yok! Selçuk Ural, Bergen’in öyküsünün nesini beğenmemiş acaba? Kendisinin hayatı film olur mu bilmiyorum onu en son şarkı söylerken bir kovboy olarak hatırlıyorum... Çok öngörülüymüş “Cem Karaca’nın hayatı film olsun” demiş  sevgili Mehmet Çalışkan, Timuçin Esen’in Karaca’nın hayatının senaryosunu yazdığını ortaya çıkardı. Doğrusu merakla bekliyorum şimdiden, Esen’den müthiş bir Cem Karaca olur!

  • MEHMET ÇALIŞKAN: Selçuk Ural’ın seslendirdiği şarkılarda yığınla ‘acı’ yüklü güfteler bulunuyor. Örneğin ‘Dertlerimi Zincir Yaptım’, ‘Güle Güle Sana’ ve ‘Sorma Nasılım Diye’de olduğu gibi. Bergen’in yüzüne kezzap atılıp bir gözünün kör edilmesi ve sonrasında öldürülmesi acı bir olaydır. Bu tür olaylar ilk günden itibaren sinemanın ilgi alanındadır. Tıpkı edebiyatta, müzikte, tiyatroda, resimde, operada, heykelde ve diğer bütün sanat dallarında olduğu gibi… Başkalarının ızdırabının merak konusu olması, acıların çeşitli sanat dallarıyla dile getirilmesi insanlık tarihi kadar eskidir, insanlık tarihi boyunca da devam edecektir.  ‘Müslüm’, 6.480.563 kişi tarafından izlenmiş, Timuçin Esen’in ‘Müslüm Gürses’ performansı da oldukça beğenilmişti. Esen’in ‘Cem Karaca’yı canlandırması son derece yerinde olur. Timuçin Esen, Cem Karaca’nın biyografi filminin senaryosunu da yazarak kariyerinde yeni bir pencere açtı. İyi de yaptı. Senaryosunu yazdığı bir filme daha iyi odaklanacağını düşünürsek Timuçin Esen’in performansını zihnimizde canlandırabiliriz. Bu konuda bir parantez açayım;  Cem Karaca’nın filminin yapımcılığını Mustafa Uslu üstlendi. Proje, bir başka yapımcının da gündeminde bulunuyor. ‘Bergen’in yapımcısı Mine Şengöz de Cem Karaca filmi için hazırlık yapıyor. Projenin hakları için yakın zamanda açılan davalarla karşılaşmamız an meselesi. Elbette burada son sözü Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca söyleyecek. 

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