'Magazin Pazarı'nda bu hafta

Magazin gündemi bu hafta yine bir polemik ile açıldı. Selçuk Ural, büyük ilgi gören ve yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenen 'Bergen' filmiyle ilgili, "Bergen’in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi." diyerek Cem Karaca ve Barış Manço'nun filmlerinin çekilmesi gerektiğini söyledi.



Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç ise, 'Pop müziğinin kralı benim' diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Serdar Ortaç gibi söylemleriyle adından söz ettiren başka bir isim ise Aleyna Tilki. Genç şarkıcı, "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, ‘Kızı oğluma verir misiniz?’ İğrenç! İnsan gibi, ‘Evleneceğiz, rızanız var mı?’ de, olsun bitsin...” sözleriyle tarışma konusu oldu.



Öte yandan Tilki'nin annesi Havva Öztel de kızının izinden giderek şarkıcılık yolunda ilk adımı attı. Öztel, 'Bergen' albümü için stüdyoya girdi ve Müslüm Gürses'in ‘Küskünüm’ şarkısını söyledi.