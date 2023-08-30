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        Haberler Gündem Güncel Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti

        Ümraniye'de yol verme tartışması: Sürücü yolcu otobüsünün önünü kesti

        Maganda kabusları hız kesmiyor. İstanbul Ümraniye'de yaşanan olayda bir otomobil sürücüsü, bir otobüsün önünü kesti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:07 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:13
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        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
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        Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        DHA'nın haberine göre sürücü otomobili ile yolcu otobüsünün önüne geçerek geçişine izin vermedi.

        Yolcuların canını hiçe sayan otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü arasında başlayan tartışma araç kamerasına yansıdı. Otomobilin otobüsün önüne geçerek ilerlemesine engel olduğu anlar ise, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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        Olay, TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra otomobil sürücüsü, yolcu otobüsünün önüne geçerek yavaşladı; ilerlemesine engel oldu. Otomobil sürücüsü şoför ve muavinle de tartıştı.

        YOL VERME TARTIŞMASI KAMERADA

        Otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma anları otobüs kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tartışmanın ardından otomobil sürücüsünün yolcu otobüsünün önünü geçtiği anlar görülüyor. Tartışma sonrasında otomobil sürücüsünün diğer araçları tehlikeye atarak, otobüs yolcularının canını hiçe saydığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün önünü kesip geçişine izin vermemesi de dikkat çekiyor.

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