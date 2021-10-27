Tünelde çiftetelliye ceza yağdı!

DHA

İstanbul Ümraniye'de 24 Ekim tarihinde, Alemdağ Caddesindeki tünel girişini otomobilleriyle kapatarak araç üzerinde dans eden kişilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlerince yürütülen çalışmalar kapsamında E.Y., S.Ö. ve Y.M. yakalandı.

1008'ER TL PARA CEZASI UYGULANDI

DHA'da yer alan habere göre E.Y., S.Ö. ve Y.M.'e 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince bin 8'er lira cezai işlem uygulandı.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENEBİLİR

Ayrıca 3 sürücü, 'Kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Tüneli kapatıp dans eden grubun fotoğrafları şaşkınlık yaratmıştı.