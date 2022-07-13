'Maganda kurşunu' yine can aldı!

İHA

Amasya'da, sünnet düğününde maganda kurşununun isabet ettiği 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, merkeze bağlı Tatar köyünde bir sünnet düğününde bazı katılımcılar silahla havaya ateş açtı. İddiaya göre, havaya ateş açanlardan Selahattin A.'nın tabancası tutukluk yaptı. O sırada ateş alan silahtan çıkan mermi düğün alanındaki Beste Koçak'a isabet etti.

İhbar üzerine gelen olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Koçak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kızın cenazesi defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Selahattin A. ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.