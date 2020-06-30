Devlet Başkanı Maduro, düzenlediği basın toplantısında, AB'nin aralarında Venezuelalı muhalif siyasilerin olduğu 11 kişiye yaptırım uygulama kararını kınadı.
Devlet Başkanı Maduro, AB'yi sömürgecilikle suçlayarak, "Bugün AB, anayasaya saygı duyan kurumları oluşturan Venezuelalılara karşı yaptırım uygulama kararı aldı. Ulusal Meclis (AN) yönetimine, AB'nin Karakas Temsilciliğinin emirlerini yerine getirmediği için yaptırım uyguluyorlar." dedi.
Venezuela'ya saygı duyulması çağrısı yapan Maduro, "AB'nin Karakas Temsilcisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat verme kararı aldım. Eğer Venezuela'ya saygı duymak istemiyorlarsa, gitsinler." ifadelerini kullandı.
AB, aralarında Guaido'yu desteklemeyen bir grup muhalifin de bulunduğu 11 kişiyi yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. AA'nın haberine göre; açıklamada, aralarında çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclisin (AN) Başkanı seçilen Luis Parra ve yardımcılarının da olduğu bu kişilere yaptırım uygulanmasına "AN'nin demokratik işleyişine karşı hareket etmek" gerekçe gösterilmişti.
TARTIŞMALI AN BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ
Venezuela'da ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin meşru anayasal kurum olarak tanıdığı AN'de, Bolivarcı Ulusal Muhafız Gücünün geniş güvenlik önlemleri altında 5 Ocak'ta başkanlık seçimleri için toplanılmış, muhalifler dahil birçok milletvekilinin girdiği binaya, Guaido ve bazı milletvekillerinin alınmadığı iddia edilmişti.
İktidarın Guaido'yu "şov yapmakla", Guaido'nun ise iktidarı "darbecilik ve meclisi militarize etmekle" suçladığı karışıklıklar devam ederken, muhaliflerin yolsuzlukla itham ettiği milletvekili Luis Parra'nın AN'de düzenlenen seçimde 81 oyla başkan seçildiği duyurulmuş ve yemin töreni düzenlenmişti.
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Mayıs ayının sonunda Parra'nın AN başkanlığını onayladığını duyurmuştu.
GUAIDO'NUN PARALEL SEÇİMİ
Parra'nın başkanlığa seçildiği oylamanın meşru olmadığını öne süren muhalefet Caracas'taki muhalif El Nacional gazetesi merkezinde toplanmış ve paralel oylama yapmıştı.
ABD başta olmak üzere Latin Amerika ve Batı'dan birçok ülkenin tanıdığı seçimde 100 oy aldığı iddia edilen Guaido, muhalifler tarafından yeniden AN Başkanı ilan edilmişti.
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