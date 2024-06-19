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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Madrigal'dan bomontiada'da akustik konser

        Madrigal'dan bomontiada'da akustik konser

        Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 28 Haziran Cuma akşamı Avlu'da yeniden başlıyor. Serinin ilk konserinde alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Madrigal sahne alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 00:21 Güncelleme: 19.06.2024 - 00:21
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        Madrigal bomontiada'da
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        Yapı Kredi bomontiada’nın 2019 yılından bu yana düzenlediği “World Akustik” konser serisi, altıncı yılında da müzikseverleri eşsiz performanslarla buluşturmaya devam ediyor. 28 Haziran Cuma akşamı saat 21.00’de başlayacak olan ilk konserde; vokal ve elektro gitarda Anıl Erdem Cevizci, elektro gitarda Ceyhun Kaan Karakaş, bas gitarda Kaan Alıcı, klavye ve geri vokalde Burak Emir Kamacı ile davul ve geri vokalde Sanlı Akgün’ün yer aldığı Madrigal sahne alacak.

        2007 yılında kurulan, 2014 yılına kadar cover grubu olarak birçok etkinlikte sahne alan Madrigal, 2014 yılından sonra kendi şarkılarını besteleme kararı aldı. “Neden Diye Sorma” isimli ilk EP’sini Mart 2015'te yayınlayan grup, 2017 – 2020 yılları arasında yayınladıkları tekli çalışmalardan sonra ilk albümleri “Neogazino”yu 2021 yılında dinleyicilerin beğenisine sundu.

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        #Madrigal
        #bomontiada
        #yapı kredi
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