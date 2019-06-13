Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez ise "Bugün Real Madrid için büyük bir mutluluk, özel bir heyecanımız var. Olağanüstü, farklı, futbolu olağan üstü hale getiren futbolculardan biri kulübümüzde. Hazard, dünyanın en iyi futbolcularından biri ve şimdi Real Madrid'in futbolcusu. Sevgili Hazard, Bernabeu bundan böyle senin evin." ifadelerini kullandı.