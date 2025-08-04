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        Haberler Magazin Madonna'nın hayranları cihazı merak etti - Magazin haberleri

        Madonna'nın hayranları cihazı merak etti

        Madonna, evinde sevgilisi Akeem Morris ile birlikte çektiği dans videosunu yayımladı. Videodaki bir detay takipçilerinin dikkatini çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 15:38 Güncelleme: 04.08.2025 - 15:39
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        Hayranları cihazı merak etti
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        7 Grammy ödüllü şarkıcı Madonna, sevgilisi Akeem Morris ile Upper East Side'daki malikanesinde kamera karşısına geçti. Madonna, Morris ile dans ettiği bir videoyu yayımladı. Videodaki bir detay bazı sosyal medya kullanıcıların dikkatini çekti.

        Madonna'nın videosuna dans ederken arkasında ilginç bir tıbbi cihaz olduğu görüldü. Cihazın, 23 bin dolara (Yaklaşık 935 bin 552 TL) satılan hücre yenileme cihazı olduğu ortaya çıktı.

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        Cihazın; fizyoterapi, diş hekimliği, dermatoloji ve genel tıbbi alanlarda kullanılması nedeniyle hayranları, Madonna'nan hangi amaçla kullandığını merak etti.

        Aynı zamanda cilt gençleştirme, cilt sıkılaştırma gibi estetik amaçlarla da kullanılabiliyor olması sevenlerinin içini rahatlatsa da Madonna'nın 2020'de geçirdiği kalça protezi ameliyatı ve diz sakatlığı için kullanıyor olması da ihtimaller arasında yer alıyor.

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