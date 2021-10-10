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Madonna'nın Batman ve Matrix pişmanlığı: Kendimi öldürmek istedim! - Magazin haberleri

Madonna: Kendimi öldürecek kadar pişman oldum!

Popun kraliçesi Madonna, yıllar önce 'Matrix' ve 'Batman' film serilerinde kendisine teklif edilen rolleri geri çevirdiği için pişman olduğunu itiraf etti. 63 yaşındaki şarkıcı, "Kendimi öldürmek istedim! İçimdeki ufacık bir parça, hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor." ifadelerini kullandı

10.10.2021 - 15:49 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyaca ünlü yıldız Madonna, yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu. ABD'li ünlü televizyon programcısı Jimmy Fallon'ın 'The Tonight Show'una katılan, şarkıcıya ilk olarak 1992 yapımı 'Batman Dönüyor'da (Batman Returns) kendisine teklif edilen 'Kedi Kadın' rolünü reddetmesi soruldu.

  • 63 yaşındaki Madonna, her ne kadar bu kararından pişmanlık duysa da kendisini asıl rahatsız edenin 'Matrix'te oynamama tercihi olduğunu söyledi.

  • "GERİ ÇEVİRDİĞİM İÇİN PİŞMANIM!"

    Amerikalı pop yıldızı programda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    'Kedi Kadın'ı geri çevirdiğim için pişmanım! Bu epey şiddetliydi. Ayrıca 'Matrix'te de bir rolü geri çevirdim, buna inanabiliyor musun? Kendimi öldürmek istedim! Şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri... İçimdeki ufacık bir parça hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor.

  • Madonna'ya 'Matrix' serisinde hangi rolün önerildiği bilinmese de Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı 'Trinity' rolünün teklif edilmiş olduğu düşünülüyor.

  • Öte yandan ünlü şarkıcı, bir ara programın sunucusu Jimmy Fallon'ın masasının üzerine uzandı. Madonna, bu hareketi ile hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şoke etti.

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