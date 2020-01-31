Son zamanlarda sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal etmesiyle gündeme gelen 'popun kraliçesi' Madonna, dün İngiltere'nin başkenti olan Londra'daki Palladium’da sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü yıldız, diğer sanatçılardan farklı bir yöntem deneyerek hayranlarına telefon kullanmayı yasakladı.

Konsere gidenlere girişte, telefonlarını içine koyup kilitleyecekleri özel bir kılıf dağıtıldı. Bu da Madonna sevenlerinin telefonlarını yanlarında taşıyabilecekleri ancak çekim yapamayacakları anlamına geliyor.

TELEFON KULLANMAYA ÇALIŞANLAR DIŞARI ÇIKARTILDI

Seyircilere dağıtılan manyetik kılıflar konser sonunda devre dışı bırakılabildi. Şarkıcının sahnede olduğu esnada telefon kullanmaya çalışanlar ise güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkartıldı.

Ünlü şarkıcının konseri 500 sterlin ve daha fazla para harcayan hayranları, telefon yasağından rahatsızlık duymak yerine aksine destekledi.

BASINA DA YASAKLANDI

Konserde sıkı güvenlik tedbirleri alındığı alanda 20 santimden büyük çantalar basın fotoğrafçılarına bile yasaklandı. Madonna, her konserinde polaroid fotoğraflarını çekerek hayranları arasında açık artırmayla bir kişiye bu kareleri veriyor. Şarkıcı, elde ettiği geliri ise Doğu Afrika ülkesi Malavi’nin yararına çalışan Raising Malawi adındaki vakfa bağışlıyor.

Popçu, telefon yasağını New York'ta başladığı eylül ayından beri uyguluyor. Bu yöntemi daha önce Alicia Keys ve Guns N' Roses gibi ünlü isimler de denemişti.

13 KONSER DAHA VERECEK

Daha önce sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz hafta pazartesi günü vermesi planlanan konseri iptal etmiş ve seyircilerinden özür dilemişti. Şarkıcı, Londra'da vermesi gereken ilk konseri dün akşam verdi. Ünlü yıldız, aynı yerde 13 konser daha gerçekleştirecek.