Madonna, hayranlarının açtığı davanın reddini istedi
Aralık ayında New York'ta verdiği konsere geç çıktığı için iki hayranı tarafından dava edilen Madonna, davanın reddedilmesini istedi. Sanatçı; "Konserin geç başlaması nedeniyle davacılar fark edilebilir bir zarar görmedi" dedi
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'Popun kraliçesi' lakaplı ünlü şarkıcı Madonna, kendisine dava açan hayranlarıyla mahkemede mücadele veriyor. 'Celebration' (Kutlama) adını verdiği dünya turnesine devam eden Madonna, turne kapsamında aralık ayında verdiği konser nedeniyle iki hayranı tarafından dava edilmişti.
New York konserinde sahneye geç çıktığı için tepki çeken Madonna, iki hayranına mahkemede hesap verdi.
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Madonna ve hukuk ekibi, iki hayranının aralık ayındaki konsere katıldıktan sonra açtığı davanın reddini talep etti. Mahkeme belgelerine göre Madonna, konserin geç başlaması nedeniyle davacıların 'fark edilebilir bir zarar görmediği' yönünde bir savunma yaptı.
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Madonna'yı dava eden seyirciler, geç başladığı için geç biten konserden çıktıktan sonra eve gitmenin zor olabileceğini iddia etti. Ayrıca etkinliğin geç başlamasının ertesi sabah kendilerini etkilediğini de savundu.
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Madonna'nın avukatları, davacılardan birinin konser bittikten sonra sosyal medyada sanatçıya övgüler yağdırdığına dikkat çekti. Hukuk ekibi ayrıca, hayranların "ödedikleri paranın karşılığını aldıklarını, Madonna'nın uzun süreli, yüksek kaliteli şovunu izlediklerini" belirtti.
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Madonna'nın avukatları, "Davacılar, Madonna'nın performansının ortalamanın altında olduğunu, performansının ödediklerinden daha az değerli olduğunu veya performansının tamamını izlemeden konserden ayrıldıklarını iddia etmiyor. Aslında davacılar, geceyi 'inanılmaz' bir konserde geçirmekten dolayı kendilerinin uğradıkları herhangi bir zararı ileri sürmüyor" ifadelerini kullandı.
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Sanatçının savunmasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Konsere giden hiç kimse ve hiçbir Madonna hayranı, büyük bir arena konserindeki ana karakterin zamanında sahneye çıkmasını beklemez. Daha ziyade, konsere giden makul bir kişi, mekanın kapılarının açıklanan saatte veya öncesinde açılacağını, katılımcılar gelip koltuklarına doğru ilerlerken ve ana sanatçı sahneye çıkmadan önce bir veya daha fazla açılış gösterisinin yapılabileceğini ve sonrasında ana sanatçının sahneye çıkacağını anlayacaktır."
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Madonna'nın 13 Aralık'taki New York Barclays Center'daki konserine geç çıkmasının ardından açılan tepki davasıyla ilgili sözcüsü bir açıklama yapmış ve "Barclays'deki konser planlandığı gibi başladı, yalnızca 13 Aralık'ta sesle ilgili teknik bir arıza vardı. Bu sorun gecikmeye yol açtı ve basında haberleri yapıldı. Bu davaya karşı çıkacağız" demişti.
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Geçtiğimiz yıl, konserin geç başlamasıyla ilgili Beyonce ise sıra dışı bir davranış sergilemişti. 'Renaissance' adlı dünya turnesi kapsamında Washington'da iki saat gecikmeli sahne alan Beyonce, konser sonrası seyircilerinin evlerine rahat dönebilmeleri için sefer saatini uzatması için metro işletmesine 100 bin dolar ödemişti.