Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Madonna'dan oğlu Rocco'ya: Tekrar beni seçtiğin için teşekkür ederim

        Madonna'dan oğlu Rocco'ya: Tekrar beni seçtiğin için teşekkür ederim

        Madonna, uzun yıllar küs kaldığı ve iki yıl önce barıştığı oğlu Rocco'nun doğum gününü kutlarken "Tekrar beni seçtiğin için teşekkür ederim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 16:13 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Madonna, oğlu Rocco Ciccone'nin doğum gününü kutladı. 65 yaşındaki pop ikonu, 11 Ağustos Pazar günü 24 yaşına giren oğluna sosyal medya üzerinden kutlama mesajı gönderdi.

          Madonna mesajına "Doğum günün kutlu olsun Rocco. Birçok ruh halin ve enkarnasyonların boyunca uzanan uzun ve dolambaçlı yol, çalkantılı ve sürprizlerle doluydu" diye başladı.

        • 2

          Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: Fakat tüm bunlara rağmen merakın ve sanatsal ruh bizi bir arada tutan yapıştırıcı oldu. Sanat için Tanrıya şükürler olsun. Senin için Tanrıya şükürler olsun. Birçok yaşam boyunca birlikteydik. Tekrar beni seçtiğin için teşekkür ederim. Seni sonsuza dek seviyorum.

        • 3

          Duygusal gönderi, Rocco'nun bir önceki turnesinde annesiyle birlikte performans sergilemekten çekilmesi de dahil olmak üzere, yıllar süren zorlu ve tartışmalı bir ilişkinin ardından geldi.

          Rocco, 14 yaşındayken, o dönemde mahkemenin annesinin yanına dönmesi kararı vermesine rağmen babası İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin yanında Londra'da kalmıştı.

        • 4

          Bir yıl sonra, Madonna ve Richie'nin uzun süredir devam eden velayet kavgası sona erdiğinde, yargıç Rocco'nun Birleşik Krallık'ta babasıyla birlikte kalmasına karar vermişti. Rocco daha sonra Londra'ya taşınmasının, sanatçı olma tutkusuna odaklanma arzusundan kaynaklandığını söylemişti.

        • 5

          2022'ye gelindiğinde anne oğul barıştı. Hatta Rocco, 2023'te geçirdiği ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan annesinin yanına koştuğu da biliniyor.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Manisa'da vahşet: 3 yavru kediyi fırça sapıyla öldüren kişi tutuklandı
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Putin: Ukrayna'nın saldırısına yanıt verilecek
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Habertürk Anasayfa