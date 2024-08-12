Madonna'dan oğlu Rocco'ya: Tekrar beni seçtiğin için teşekkür ederim

Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: Fakat tüm bunlara rağmen merakın ve sanatsal ruh bizi bir arada tutan yapıştırıcı oldu. Sanat için Tanrıya şükürler olsun. Senin için Tanrıya şükürler olsun. Birçok yaşam boyunca birlikteydik. Tekrar beni seçtiğin için teşekkür ederim. Seni sonsuza dek seviyorum.