Madonna'dan oğlu Rocco'ya: Tekrar beni seçtiğin için teşekkür ederim
Madonna, uzun yıllar küs kaldığı ve iki yıl önce barıştığı oğlu Rocco'nun doğum gününü kutlarken "Tekrar beni seçtiğin için teşekkür ederim" dedi
- 1
Madonna, oğlu Rocco Ciccone'nin doğum gününü kutladı. 65 yaşındaki pop ikonu, 11 Ağustos Pazar günü 24 yaşına giren oğluna sosyal medya üzerinden kutlama mesajı gönderdi.
Madonna mesajına "Doğum günün kutlu olsun Rocco. Birçok ruh halin ve enkarnasyonların boyunca uzanan uzun ve dolambaçlı yol, çalkantılı ve sürprizlerle doluydu" diye başladı.
- 2
Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: Fakat tüm bunlara rağmen merakın ve sanatsal ruh bizi bir arada tutan yapıştırıcı oldu. Sanat için Tanrıya şükürler olsun. Senin için Tanrıya şükürler olsun. Birçok yaşam boyunca birlikteydik. Tekrar beni seçtiğin için teşekkür ederim. Seni sonsuza dek seviyorum.
- 3
Duygusal gönderi, Rocco'nun bir önceki turnesinde annesiyle birlikte performans sergilemekten çekilmesi de dahil olmak üzere, yıllar süren zorlu ve tartışmalı bir ilişkinin ardından geldi.
Rocco, 14 yaşındayken, o dönemde mahkemenin annesinin yanına dönmesi kararı vermesine rağmen babası İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin yanında Londra'da kalmıştı.
-
- 4
Bir yıl sonra, Madonna ve Richie'nin uzun süredir devam eden velayet kavgası sona erdiğinde, yargıç Rocco'nun Birleşik Krallık'ta babasıyla birlikte kalmasına karar vermişti. Rocco daha sonra Londra'ya taşınmasının, sanatçı olma tutkusuna odaklanma arzusundan kaynaklandığını söylemişti.
- 5
2022'ye gelindiğinde anne oğul barıştı. Hatta Rocco, 2023'te geçirdiği ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan annesinin yanına koştuğu da biliniyor.