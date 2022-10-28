Maden faciası soruşturmasında gözaltı sayısı açıklandı!

DHA'nın haberine göre, aralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve yöneticilerin de olduğu şüphelilerin ifadeleri alınacak.

Aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü, hazırlık şefi, sondaj şefi, kartiye şefleri, iş güvenliği mühendisi, kartiye mühendisi, personel müdürü, aspiratör mühendisinin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise İstanbul´da olduğu belirtildi. 24 kişinin bugünden itibaren ifadeleri alınmaya başlanacak.