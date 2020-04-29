Madagaskar Sağlık Bakanı Ahmad'dan "Covid Organics" açıklaması

AA

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın, 20 Nisan'da kameralar önünde içerek tanıtımını yaptığı Covid Organics adlı bitkisel ilaç, pandemiyle mücadelede dünyanın dikkatini Madagaskar'a çevirdi.

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü (IMRA) bilim insanlarının sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından geliştirdikleri ilaçtan şu ana kadar Senegal ve Gine Bissau sipariş etti.

Sağlık Bakanı Ahmad, Madagaskar'ın geliştirdiği Covid Organics bitkisel ilacı ve Kovid-19'la mücadelesini AA muhabirine değerlendirdi.

Bir Afrika ülkesi olarak sağlık alanında başarılı olmak istediklerini, bu amaçla ellerinden geleni yaptıklarını belirten Ahmad, Kovid-19'a henüz kesin bir çare bulunamadığına dikkati çekti.

Ahmad, Kovid-19 ilacını geliştirirken virüse çare bulunması için acele ettiklerini ancak bunu halk sağlığından ödün vermeden yapmaya çabaladıklarını vurguladı.

Afrika kıtasında sıtmanın, Kovid-19'dan çok daha fazla insanı öldürdüğünü hatırlatan Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanının bu süreçte ciddi bir sorumluluğu üzerine aldığını, hem sıtmanın hem de Kovid-19'un tedavisinde etkili bir ilacın geliştirilmesi konusunda önemli bir adım attığını kaydetti.

- "Covid Organics sürekli geliştirilerek iyileştiriliyor"

Madagaskar Sağlık Bakanı Ahmad, geçen hafta kullanıma sunulan Covid Organics ile ilgili saha çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

"Afrika'nın en başarılı olduğu alanlardan biri geleneksel tıp. Bilimsel standartları ve prosedürleri karşılayan bu ilaç sürekli olarak laboratuvarlarda test edilerek geliştiriliyor. Tedavide ne kadar etkili olduğu geliştirme konusundaki en önemli nokta." ifadelerini kullanan Ahmad, ilacın gelişigüzel şekilde değil, belli dozajlar şeklinde alındığını aktardı.

Ahmad, geleneksel tıbbın Afrika'da oldukça yaygın, kültürel ve antropolojik bir olgu olduğuna dikkati çekerek "Geleneksel tıp Afrika'nın bir gerçeği." dedi.

Ülkesinde farmakoloji alanına çok sayıda laboravutarda birçok araştırma yürütüldüğünün altını çizen Bakan Ahmad, gelecekte ilaç üretim merkezi haline gelmek istediklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı, "Madagaskar'da özellikle geleneksel tıp noktasında çok sayıda firma çalışıyor, Covid Organics bizim için ulusal bir gurur kaynağı. Afrika ülkeleri için kıtada böyle çalışmalar olması iftihar edilecek bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

- "DSÖ'nün, ilaca tamamen karşı olduğunu düşünmüyorum"

Hastalığa geleneksel tıp çerçevesinde çare bulma çabalarına uluslararası toplumdan bilimsel destek beklediklerini belirten Ahmad, IMRA'nın Covid Organics'i geliştirerek büyük atılım gerçekleştirdiğini ve başarı sağladığını ancak ilacın geliştirilmeye halen açık olduğunu söyledi.

Madagaskar Sağlık Bakanı, "Önümüzdeki günlerde uluslararası yardım olup olmayacağını göreceğiz. Dünya Sağlık Örgütünün Covid Organics'e tamamen karşı olduğunu düşünmüyorum, onların geleneksek tıbbı destekleyen bir konumu var." yorumunu yaptı.

- Maske takmayanlara sokakları süpürme cezası

Kovid-19'un ülkede yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve sert şekilde uyguladıklarını kaydeden Ahmad, maske takmanın zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Ahmad, "Maske takmayanlara 3 gündür sokakları temizleme cezası veriyoruz." diyerek yerli maske üretiminin başlamasıyla maskesiz dolaşan çok az kişi kaldığını ifade etti.

En fazla vakanın görüldüğü 3 bölgenin ülkenin geri kalanından izole edildiğini ve buralarda tam karantina uygulandığını aktaran Sağlık Bakanı, karantinanın sosyoekonomik sorunlara yol açtığına da işaret etti.

Madagaskar Sağlık Bakanı, ekonomisi çok güçlü bir ülke olmadıkları için sosyal problemleri dikkate almaları gerektiğinin altını çizdi.

"Hastalığın görülmediği bölgelerde daha hafif kısıtlamalar uyguladık. Karantina bölgelerinde ise hastalık kontrol altına alındıkça kısıtlamaları kademeli olarak gevşetiyoruz." ifadelerini kullanan Ahmad, okullarda eğitimin her sırada bir öğrenci olacak şekilde başladığını, öğrencilerin maske takma, dezenfektan kullanma gibi hijyen kurallarına uymasının sağlandığını aktardı.

Sağlık Bakanı Ahmad Ahmad, Kovid-19 salgınının önüne geçmenin ancak kaynağı bilinmeyen vakaların ortaya çıkmasını engellemekle mümkün olduğunu, hastalığın bulaşma zincirinin kırılması gerektiğini dile getirdi.

- İlacın ana maddesini keşfederek saflaştıran bilim insanı Nobel ödülü kazanmıştı

Çinli bilim adamı Youyou Tu'ya keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü kazandıran artemisia bitkisindeki "artemisinin", uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.