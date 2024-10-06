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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Fatih Serkan Albayrak: Maçtan önce de planımız aslında buydu - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Fatih Serkan Albayrak: Maçtan önce de planımız aslında buydu

        Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:48 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:48
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        "Maçtan önce de planımız buydu"
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, "Rakibimizin nasıl oynayacağını biliyorduk. Onları daha analiz etmek için hafta başından Eyüpspor'un bütün karşılaşmalarını izledik. Bireysel oyuncu analizlerine artı olarak oyun felsefelerini üzerine çalıştık. Bunun üzerine de hafta başından beri biz nasıl oynarız ve galibi gelebiliriz bunun planını yaptık. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Daha çok top Eyüpspor'dayken oyunu domine eden, bölgeler arası geçişleri bilinçli bir şekilde, boş oyuncuyu kolay bir şekilde yapan bir takıma karşı oynadık. Fakat rakibin yapacağı hatalardan geçişlerle birlikte öndeki hızlı ve çabuk oyuncular ile birlikte sonuca gitmek istedik. Maçtan önce de planımız aslında buydu. Maçın içerisinde ilk yarıda bazı geçişlerle pozisyonlar bulduk ama rakibi durdurmakta da zorlandık. İkinci yarıda yenik duruma düştük ancak oyunumuzdan kopmadık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, sarf ettikleri emek üst seviyeydi" şeklinde konuştu.

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