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        Haberler Dünya Macron: Yüz milyarlarca euro destek açıklanabilir | Dış Haberler

        Macron: Yüz milyarlarca euro destek açıklanabilir

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında geçen gerilimli tartışmaya dair yorumda bulunurken, Ukrayna'yla ilgili yeni bir destek paketi açıklanacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 00:10 Güncelleme: 02.03.2025 - 00:13
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        Macron: Yüz milyarlarca euro destek açıklanabilir
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen tartışmanın ardından Fransız La Tribune gazetesine açıklamalarda bulundu.

        Zelenskiy ile Trump arasındaki görüşmenin yanlış gittiğini ifade eden Macron, bundan sonraki süreçte herkesin daha sakin düşünerek hareket etmesi gerektiğini belirtti.

        Macron, ABD'nin her ne kadar Ukrayna ile ters düştüğünü görse de bu durumun ciddi bir kırılmaya yol açmayacağını düşünüyor.

        ABD'nin Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edeceğine olan inancını ifade eden Fransız lider, ABD'nin Ukrayna ile olan bağlarını koparmasının ABD'nin çıkarlarıyla örtüşmediğini dile getirdi.

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        "HEPİMİZ BARIŞ İSTİYORUZ"

        Macron, Donald Trump'ın barışı tesis etme çabalarına yönelik getirilen en yaygın eleştirilerden birini yineleyerek "Elbette, barış olsun istiyoruz. Ancak Ukrayna'yı bir kenara bırakarak kalıcı ve âdil bir barışa erişemeyiz." şeklinde konuştu.

        Macron, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik yarattığı tehdide de değindi. Rusya'nın silahlanmış vaziyette sınırlarında beklediğini vurgulayan Macron, Avrupa'ya yönelik girişilen terör saldırılarına ve dezenformasyon kampanyalarına dikkat çekti.

        Macron, Rusya'nın varoluşsal bir tehlike olduğunun altını çizdi.

        "YÜZ MİLYARLARCA EURO DESTEK AÇIKLANABİLİR"

        6 Mart Perşembe günü Avrupa Konseyi 27 ülkenin katılımıyla toplanacak. Toplantının ana konusunu ise güvenlik ve savunma politikaları oluşturacak.

        Macron, 6 Mart'taki toplantının, Avrupa için ertelenmiş sorunların ele alınması açısından bir fırsat doğuracağını düşünüyor.

        Macron toplantıya ilişkin görüşünü şöyle dile getirdi:

        "Toplantının gayesi, Ukrayna'ya olan desteği artırmak ve Avrupa Komisyonu'nu büyük bir destek için harekete geçirmektir çünkü güvenliğimiz tehlikede.

        Büyük destek, yüz milyarlarca euroya karşılık gelebilir."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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