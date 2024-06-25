Macron'dan muhalefet partilerine 'iç savaş' uyarısı

Macron bir podcast yayınında rakip partilerin seçim vaatlerini değerlendirdi.

Macron, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin siyasi programlarının ülkeyi iç savaşa götürebileceğini belirtti.

Aşırı sağın güvensizliğe karşı sunduğu çözümün toplumu böldüğünü ve ülkeyi iç savaşa sürüklediğini ifade eden Macron, LFI'nin ise Fransa için bir çeşit "cemaatçilik" teklif ettiğini belirtti. Macron, böyle bir durumun ardından da ülkede iç savaş çıkabileceğini iddia etti.

AA'nın haberine göre; Macron, "Her şeyden bıktığımızda, hayat her gün zorlaştığında, daha hızlı çözümler sunan aşırıların cazibesine kapılabiliyoruz. Ancak, çözüm hiçbir zaman ötekisini reddetmek olmayacaktır." diye konuştu.

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Macron, rakipleri olan RN ve LFI'nin vatandaşların gerçek sorunlarına, öfke ve endişelerine yanıt verdiğini kabul ederken, bu partilerin ülkedeki "çatışmayı" artırarak sundukları çözümü yanlış bulduğunu dile getirdi.

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Öte yandan, Macron, Ürdün Kralı Abdullah'ı Paris'te Elysee Sarayı'nda kabul etti.