Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve 24 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu öncesi, ülkenin güneyinde bulunan Figeac bölgesinde son kez miting düzenledi.
"ZOR YARINLAR OLACAK"
Rakibi aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen’in seçilmesi halinde "zor yarınlar” olacağı uyarısında bulunan Macron, “Yalnızca bir şeye inanıyorum, yardımseverlik ve hırsı uzlaştırmak. Her şeyi vaat ederek ve hiçbir şeyi finanse etmeden ülkeyi birleştirmeyeceğiz. Aksi takdirde yarınlar zor olacak" ifadelerini kullandı.
Çevreden sorumlu bir başbakan atama sözü veren Macron, “Bu Kopernik devriminde ancak çevreyi siyasetin kalbine koyarsak ve çevreden sorumlu bir başbakan ile yanında enerji planlamasından ve topraktan sorumlu bir bakanla birlik olursak başarılı olabiliriz” dedi.
"AVRUPA LEHİNE VEYA ALEYHİNE BİR REFERANDUM OLACAK"
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun "Avrupa lehine veya aleyhine bir referandum olacağına" inandığını belirten Macron, “24 Nisan laik, birleşik, bölünmez bir cumhuriyet için veya aleyhte bir referandum olacak. 24 Nisan, değerlerimize, tarihimize bağlılık için veya buna karşı bir referandumdur” açıklamasında bulundu.
"LE PEN'İN PROGRAMI CUMHURİYET KARŞITI"
Miting sonrası basın açıklamasında bulunan Macron, Le Pen'in programını "cumhuriyet karşıtı" olarak nitelendirerek, "Özellikle başörtüsü konusunda yapılan tartışmalar bunun cumhuriyet karşıtı bir program olduğunu gösterdi. Hatırlatayım cumhuriyetimiz laik ve bölünmez. İnanma ve inanmama özgürlüğüdür, bir dine karşı savaşmak değildir. Le Pen'in önerdiği program, kamusal alanda başörtüsü takılmasını yasaklayan, helal yemeyi yasaklayan bir program. Fransa'yı dünyada bu kadar ileri giden ilk ülke yapacak" şeklinde konuştu.
İKİNCİ TUR 24 NİSAN'DA
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu, 12 aday arasında oyların yüzde 27.6’sini alan mevcut Cumhurbaşkanı Macron ile oyların yüzde 23.4’unu alan cumhurbaşkanı adayı Le Pen arasında 24 Nisan’da yapılacak. Anketlere göre Macron, oyların yüzde 55.5’ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.
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