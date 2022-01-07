Macron: Sözlerimin arkasındayım

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüse karşı aşılanmayan kişilere karşı hafta başında söylediklerinin arkasında olduğunu söyledi.

Macron geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısını yaptırmayanlara sosyal hayatı kısıtlayarak baskı uygulayacaklarını söylemişti.

Bu açıklamaların ardından konuşan Macron, "Aşısızlara karşı kısıtlama getirmek zorundayız bu aşı olan vatandaşlar için gerekiyor. Koronavirüse karşı aşılanmayan kişilere karşı alarm durumuna geçmek benim sorumluluğum" dedi.

"AŞI YAPTIRMAYANLARIN CANINI ÇOK SIKMAK İSTİYORUM"

Macron, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, Kovid-19 aşısının zorunlu olmayacağını, zorunlu tutulması halinde aşılanmayanlara karşı uygulanacak cezayı belirlemenin zor olacağını aktardı.

Aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını ifade eden Macron, yetişkinlerin yüzde 90'dan fazlasının aşılandığı bilgisini paylaştı.

Macron, "(Kovid-19) Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.