2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 28. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 19:30'da İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor. Temsilcimiz, lige galibiyetle veda etmek istiyor...

MACCABI TEL AVIV FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı karşılaşması bu akşam saat 19:30'da başlayacak.

MACCABI TEL AVIV FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko karşılaşması beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.