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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Basketbol Haberleri

        Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        THY EuroLeague'de çift maç haftası bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Ligdeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bu akşam İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ligdeki son iki maçını kaybeden sarı lacivertliler, Maccabi Tel Aviv karşısında çıkışa geçmek istiyor. İşte, Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basketbol maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 18:18 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:18
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        • 1

          Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basketbol maçı için nefesler tutulmuş durumda. THY EuroLeague'de bu yıl şampiyonluk hedefleyen ve 8. hafta itibariyle 5. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. İşte, ligde günün ilk mücadelesi olan Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçına dair ayrıntılar...

        • 2

          MACCABI TEL AVIV FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

          Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basketbol maçı bu akşam saat 22:05'de başlayacak.

          Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

          Nick Calathes - Oyun Kurucu

          Raul Neto Oyun Kurucu

          Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

          Yam Madar - Oyun Kurucu

          Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

          Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

          Şehmus Hazer - Şutör Gard

          Tyler Dorsey - Şutör Gard

        • 4
        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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