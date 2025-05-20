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        Haberler Dünya Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekiliyor | Dış Haberler

        Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekiliyor

        Macaristan Başbakanı Orban'ın partisi Fidesz'in çoğunluğunu oluşturduğu Macaristan Parlamentosu, ülkenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme sürecini başlatan yasayı onayladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:10
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        Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekiliyor
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        Macaristan Parlamentosu, ülkenin bir yıl sürecek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekilme sürecini başlatacak kanun tasarısını onayladı.

        Başbakan Viktor Orban hükümeti mahkemenin "siyasi" hale geldiğini iddia ediyor.

        Orban hükümeti bu yasa tasarısını 3 Nisan'da, İsrail lideri Benjamin Netanyahu'nun UCM'nin tutuklama kararını hiçe sayarak nadir bir yurt dışı ziyareti için Macaristan'a gelmesinden kısa bir süre sonra açıklamıştı.

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        #macaristan
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