Macaristan Türkiye hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Milli takım ilk 11'i ve kadrolar

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki 3. Grup'ta altıncı maçında Macaristan'a konuk oluyor. Bu maç öncesinde Rusya ve Macaristan'ın 8, Türkiye'nin 6 puanı bulunuyor.

MACARİSTAN - TÜRKİYE

SAAT: 22.45

HAKEM: Ivan Kruzliak

YAYIN: TRT 1

STAT: Puskas Arena

MACARİSTAN: Dibusz, Lang, Hangya, Attila Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic

TÜRKİYE: Mert, Nazım, Ozan Kabak, Merih, Caner, Mahmut, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Şenoş Güneş

KADERİMİZ BELLİ OLUYOR

Rusya'yı 36 yıl sonra yenen, Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini alan, 2020’de ilk zaferini elde eden ay-yıldızlı takım yeniden grupta iddialı hale geldi. Türkiye'nin galibiyetinin yanı sıra Macaristan ile Sırbistan'ın berabere kalması grupta işleri iyice karıştırdı. Milli takımımızın Macaristan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma 'üç ihtimalli' bir maça dönüştü.

Üçüncü grupta, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Macaristan ise ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 6 puanla üçüncü sırada yer aldığı grupta, Sırbistan ise 3 puanla son sırada. Türkiye'nin gruptan lider çıkma ihtimalinin yanı sıra, B Ligi'nde kalma ve küme düşme ihtimali de bulunuyor. İşte o senaryolar...

Milli takımın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor. Milli takımın ikili averajda Rusya'ya karşı üstünlüğü (1-1 ve 3-2) bulunuyor. Bunun yanı sıra milli takımın C Ligi'ne düşme ihtimali de söz konusu. Macaristan'a yenilmemiz ve Sırbistan'ın Rusya'yı yenmesi durumunda Sırplarla 6 puanda buluşacağız. Sırbistan'la içeride 2-2, deplasmanda 0-0 berabere kalan milliler ikili averajı kaptırmış durumda. Bu senaryoda Türkiye grubu son sırada bitirecek ve C Ligi'ne düşecek. Macaristan'da alınacak bir puan ise bizi B Ligi'nde tutacak.

14. RANDEVU

Ay-yıldızlılar rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya geliyor. İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.

RESMİ MAÇLARDA TÜRKİYE ÜSTÜNLÜĞÜ

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 7 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyeti de resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 2 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.

MACARLAR'DAN FARKLI GALİBİYET

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

MACARİSTAN B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.