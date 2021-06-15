Euro 2020'de heyecan git gide yükseliyor. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada Macaristan ve Portekiz kupanın 5. gününde ve F grubunun açılış maçında karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

MACARİSTAN PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 F Grubu ilk maçında Macaristan ve Portekiz 15 Haziran Salı günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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