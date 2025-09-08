Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Macaristan Başbakanı Orban'dan, Ukrayna'nın 3'e bölüneceği iddiası | Dış Haberler

        Macaristan Başbakanı Orban'dan, Ukrayna'nın 3'e bölüneceği iddiası

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın, Rusya'nın kontrolündeki bölge, askerden arındırılmış bölge ve Batı bölgesi şeklinde 3 parçaya bölüneceğini ileri sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 16:58 Güncelleme: 08.09.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macaristan: Ukrayna 3'e bölünecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Magyar Nemzet gazetesinin haberine göre, Orban, Kötcse kasabasında yaptığı konuşmada, uluslararası meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Orban, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni bir strateji getirdiğini, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazandığını ve Avrupa Birliği'nin (AB) zayıf kaldığını kabul ettiğini söyledi.

        Ukrayna'nın kaderinin belli olduğunu ve bölünmeye başladığını belirten Orban, "Rusya'nın kontrolündeki bölge zaten var ve bugünkü tartışma sadece bu bölgenin kaç il içermesi gerektiği üzerine." dedi.

        Viktor Orban, Ukrayna'nın, Rusya'nın kontrolündeki bölge, askerden arındırılmış bölge ve Batı bölgesi şeklinde 3 parçaya bölüneceğini savundu.

        AB'nin de bir "parçalanma süreci" içerisinde olduğunu dile getiren Orban, "Temel bir değişiklik olmazsa, bu AB'nin son bütçesi olacak." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Habertürk Anasayfa