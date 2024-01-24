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        Haberler Dünya Macaristan Başbakanı Orban'dan İsveç'in NATO'ya üyeliği mesajı

        Macaristan Başbakanı Orban'dan İsveç'in NATO'ya üyeliği mesajı

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, hükümet olarak İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 24.01.2024 - 17:25
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        Macaristan'dan İsveç ve NATO mesajı
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        Orban, sosyal medya hesabı X'ten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

        "(Telefon görüşmesinde Stoltenberg'e) Macar hükümetinin, İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini bir kez daha teyit ettim." ifadesini kullanan Orban, "Ayrıca, Macaristan Ulusal Meclisini, İsveç'in katılımı lehinde oy kullanmaya ve mümkün olan ilk fırsatta onaylamayı sonuçlandırmaya çağırmaya devam edeceğimizi de vurguladım." dedi.

        Orban, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin müzakerelerde bulunmak üzere İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson'a bir davetiye mektubu gönderdiğini bildirmişti.

        Bunun üzerine İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, basına yaptığı açıklamada, Macar lider Orban'ın teklifiyle ilgili "Bu noktada müzakere etmek için bir neden görmüyorum. Elbette umduğumuz şey Macaristan'ın, üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır." demişti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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