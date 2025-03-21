Macar basınından takımlarına eleştiri: Türk iradesi galip geldi!

Son olarak Macaristan Milli Takımının enerjisinin Türkiye’ye göre düşük olduğunu belirten M4sport “Her iki takım da galibiyet için oynamaya devam etti ve güzel aksiyonlar çıkardı, tehlikeli paslar, müdahaleler ve şutlar her iki tarafta da birbirini takip etti ancak savunma son anda uzaklaştırmayı başardı. Vincenzo Montella'nın takımı iki gol üstünlükle daha az risk aldı ve Macarlar işleri daha iyi hale getirmek için yeterli enerjiye sahip değildi” ifadeleri ile maçı değerlendirdi.