MAÇ SONUCU: Volley Mulhouse Alsace: 2 - Kuzeyboru: 3
CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Fransa ekibi Volley Mulhouse Alsace'yi 3-2 mağlup etti.
Giriş: 10.12.2024 - 23:55 Güncelleme: 11.12.2024 - 00:52
Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini 3-2 yendi.
Rakibini ilk maçta 3-1 mağlup eden Kuzeyboru, CEV Kupası'nda play-off turuna yükseldi.
Mulhouse şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk iki setini 25-22 ve 25-22'lik skorla kaybeden Kuzeyboru, sonraki üç seti 25-20, 25-22 ve 15-13 alarak maçı 3-2 kazandı.
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