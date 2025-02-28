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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: VakıfBank: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: VakıfBank: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0

        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:05
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        VakıfBank set vermeden kazandı!
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        Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

        Salon: VakıfBank Spor Sarayı

        Hakemler: Selçuk Görmen, Tuncay Sevim

        VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk, Frantti, Xinyue (Aylin Acar(L), Deniz Uyanık)

        Nilüfer Belediyespor Eker: Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa, Eda Kafkas (Işıl Öz(L), Selin Adalı, Zeynep Yaşar, Selin Çalışkan, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi)

        Setler: 25-17, 25-14, 25-17

        Süre: 70 dakika (22, 23, 25)

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