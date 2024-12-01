MAÇ SONUCU: VakıfBank: 3 - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: 0
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, sahasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Oğuzhan Ünal, Onur Coşkun
VakıfBank: Frantti, Sıla Çalışkan, Markova, Deniz Uyanık, Bahar Akbay, Van Ryk (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Bosetti)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Iman Ndiaye, Sangicomo, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Fulden Ural, Zeynep Sena Güleryüz, Burcu Yönder, Ghani)
Setler: 25-16, 26-24, 25-21
Süre: 90 dakika (23, 34, 33)