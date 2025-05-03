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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK MAÇ SONUCU: Rizespor: 2 - Gaziantep FK: 0 - Gaziantep FK Haberleri

        MAÇ SONUCU: Rizespor: 2 - Gaziantep FK: 0

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri; 77. dakikada Ali Sowe ve 90+5. dakikada Olawoyin attı. Bu sonuçla puanını 40'a yükselten Rizespor rahat bir nefes alırken, Gaziantep FK 42 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 18:10 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:10
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        Rizespor'dan altın değerinde 3 puan!
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

        Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 77. dakikada Ali Sowe ve 90+5. dakikada Olawoyin kaydetti.

        Puanını 40'a yükselten Çaykur Rizespor rahat bir nefes alırken, Gaziantep FK 42 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Gaziantep Futbol Kulübü ise sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5' Çaykur Rizespor'da ceza yayı üzerinde rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yapan Ali Sowe topu ağlara gönderdi ancak yan hakemin kalkan bayrağı var. Ev sahibi takımın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

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        45+2' Çaykur Rizespor'da Ali Sowe kale önündeki karambolde topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

        50' Çaykur Rizespor'da Olawoyin ceza alanı içinde çok sert vurdu. Kaleci Sokratis Dioudis üzerine gelen topu önlemeyi başardı.

        54' Çaykur Rizespor'da Ali Sowe'un sağ çaprazdan kale önüne pasında önce Olawoyin sonrasında Zeqiri net fırsattan yararlanamadı.

        77' Çaykur Rizespor'da Olawoyin'in sol kanattan adrese teslim pasında Ali Sowe ceza alanı içinde tek vuruşla topu ağlara gönderdi. Ev sahibi ekip bu golle 1-0 öne geçti.

        90+5' Çaykur Rizespor'da Ali Sowe sağ kanattan süratle ceza alanı içine girdi ve müsait pozisyondaki Olawoyin'i topla buluşturdu. Olawoyin yakın mesafeden topu ağlara yollarak takımını 2-0 öne geçirdi.

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