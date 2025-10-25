Habertürk
        MAÇ SONUCU: Kocaelispor: 2 - Alanyaspor: 0

        MAÇ SONUCU: Kocaelispor: 2 - Alanyaspor: 0

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 19:02 Güncelleme: 25.10.2025 - 19:02
        Kocaelispor seriye bağladı!
        Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Kocaelispor sahasında Alanyaspor'u ağırladı.

        Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Böylelikle Kocaelispor ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı.

        Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada yaptığı röveşata vuruşu ile Tayfur Bingöl ve 88. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Tayfur, bu golle beraber bu sezon ligde 8 maçta 4 gole ulaşmış oldu. Serdar Dursun ise Kocaelispor formasıyla ilk golünü attı.

        Bu sonuçla birlikte Kocaelispor ligde 11 puana ulaşırken, Alanyaspor ise 13 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Kocaelispor, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

