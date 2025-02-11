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        Haberler Spor Basketbol MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko: 87 - Bahçeşehir Koleji: 56 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko: 87 - Bahçeşehir Koleji: 56

        NG Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 yendi ve Dörtlü Final'de Galatasaray'ın rakibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 22:47 Güncelleme: 11.02.2025 - 22:47
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        Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda yarı finalde
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        Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 31 sayı farkla 87-56 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.

        Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ın rakibi oldu. Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı 14 Şubat'ta Şanlıurfa'da oynanacak.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

        Fenerbahçe Beko: McCollum 10, Guduric 6, Biberovic 8, Hayes 14, Birch 6, Baldwin 7, Melli 12, Sertaç Şanlı 4, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 5, Mert Emre Ekşioğlu 1, Metecan Birsen 8

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        Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 6, Smith 6, Odiase 15, Cavanaugh 5, Bouteille 3, Massinburg 3, Furkan Haltalı 1, Simonovic 10, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi 7, Göktuğ Baş

        1. Periyot: 22-7

        Devre: 49-25

        3. Periyot: 70-38

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