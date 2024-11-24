MAÇ SONUCU: Erzurum FK: 1 - Fatih Karagümrük: 3
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, konuk olduğu Erzurum FK'yi 3-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Atılay Canel'in ekibi Fatih Karagümrük deplasmanda Hakan Kutlu'nun yönetimindeki Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta Karagümrük'ün gollerini 30. dakikada Göktan Gürpüz, 44. dakikada Wesley ve 83. dakikada Berkay Dabanlı kaydetti.
Erzurumspor'un tek golünü 90+7'de Mustafa Yumlu kaydetti.
Erzurumspor'da teknik direktör Hakan Kutlu 45. dakikada kırmızı kart görürken, oyunculardan Furkan Özhan 80. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 24'e yükseltirken, Erzurumspor 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Karagümrük evinde Esenler Erokspor'u ağırlarken, Erzurumspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.