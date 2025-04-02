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        Haberler Spor Futbol Fransa MAÇ SONUCU: Dunkerque: 2 - Paris Saint-Germain: 4 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Dunkerque: 2 - Paris Saint-Germain: 4

        Fransa Kupası yarı finalinde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Dunkerque sahasında 2-0 öne geçtiği maçta PSG'ye 4-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 00:12 Güncelleme: 02.04.2025 - 00:12
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        PSG, kupada sürprize izin vermedi
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        Fransa Kupası yarı finalinde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın sahibi olduğu Dunkerque sahasında Paris Saint Germain’i konuk etti.

        Dunkerque, 7’nci dakikada Sasso ve 27’nci dakikada Al Saad’ın attığı gollerle karşılaşmada 2-0 öne geçti. PSG, 45’inci dakikada Dembele ile skoru 2-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 48’inci dakikada Marquinhos ile skoru eşitleyen konuk ekip, 62’nci dakikada Doue ve 90+3’üncü dakikada Dembele’nin golüyle rakibini 4-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

        Fransa Ligue 2 ekibi Dunkerque, kupa çeyrek finalinde Brest, son 16 turunda ise Lille’i eleme başarısı göstermişti.

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