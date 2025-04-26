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        Haberler Spor Futbol İngiltere MAÇ SONUCU: Chelsea: 1 - Everton: 0 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Chelsea: 1 - Everton: 0

        İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea, konuk ettiği Everton'ı 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:01 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:01
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        Chelsea, Everton'ı tek golle geçti!
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        İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) 34. hafta maçında Chelsea evinde Everton'ı 1-0 yendi.

        Stamford Bridge'de oynan maçın 27. dakikasında Enzo Fernandez'in pasında topla ceza sahası dışından buluşan Senegalli forvet Nicolas Jackson, Mavilerin galibiyet golünü kaydetti.

        Bu galibiyetle puanını 60'a yükselten Chelsea, aynı puana sahip Nottingham Forest'ın önünde averajla 4. sıraya yükseldi.

        Everton ise 38 puanla 13. sırada yer alıyor.

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