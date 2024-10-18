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        Haberler Spor Futbol Almanya MAÇ SONUCU: Borussia Dortmund: 2 - St. Pauli: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Borussia Dortmund: 2 - St. Pauli: 1

        Almanya Bundesliga'nın 7. hafta maçında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, evinde konuk ettiği St. Pauli'yi 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 23:58 Güncelleme: 18.10.2024 - 23:58
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        Nuri Şahin'li Dortmund 2 golle galip!
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        Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Borussia Dortmund, sahasında St. Pauli ile karşı karşıya geldi. Dortmund Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

        Borussia Dortmund, Ramy Bensebaini ile 43'te öne geçti ve devreye 1-0 önde gitti. St. Pauli, bu gole 78. dakikada Eric Smith ile cevap verdi. Dortmund'da sahneye 83'te Sehrou Giurassy çıktı ve takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

        Bu sonucun ardından Dortmund, 13 puana yükseldi. St. Pauli, 4 puanda kaldı.

        Nuri Şahin'in ekibi Dortmund, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid deplasmanına gidecek. Dortmund, daha sonra ligde gelecek hafta Augsburg ile deplasmanda karşılaşacak. St. Pauli, ligin bir sonraki haftasında sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak.

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