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        Haberler Spor Basketbol TKBL MAÇ SONUCU: Beşiktaş: 100 - Tarsusspor: 70 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Beşiktaş: 100 - Tarsusspor: 70

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Tarsusspor'u 100-70 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:26 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:26
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        Beşiktaş, potada 30 sayılık farkla kazandı!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği İlkem Yapı Tarsusspor'u 30 sayı farkla 100-70 yendi.

        Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

        Hakemler: Ali Şakacı, Umut Özgün Ergün, Sami İrek

        Beşiktaş: Lazic 10, Winterburn 7, Peterson 13, Elif Bayram 9, Melek Uzunoğlu 14, Esra Güvenç 2, Ceyda Conker 5, Hatice Pelin Gülçelik 14, Özge Özışık 12, Zeynep Can 6, Gizem Başaran Turan 8

        İlkem Yapı Tarsusspor: Heal 24, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek 9, Alleyne 14, Ceylin Beyza Altunpa 6, Ecem Erk 2, Elif Emirtekin 6, Nisa Yalçın 6, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker

        1. Periyot: 26-12

        Devre: 52-27

        3. Periyot: 78-50

        Beş faulle çıkan: 38.41 Alleyne (İlkem Yapı Tarsusspor)

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