Maç sonrası evlilik teklifi
Kayseri'de oynanan İkinci Amatör Küme maçında Yavru Aslanspor takımından 29 yaşındaki Tarık Tiryaki , 26 yaşındaki sevgilisi Sıla Arıkan'a evlilik teklif etti
Argıncık 1 Nolu Sahada oynanan İkinci Amatör Küme maçında Yavru Aslanspor, Akkışla Gençlikspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.
Yavru Aslan Gençlik Spor futbolcusu Tarık Tiryaki maçtan sonra sahada ‘üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart ile sevgilisi Sıla Arıkan’a evlilik teklifi etti.
Tiryaki’nin takım arkadaşları da bu özel ana eşlik etti.
Sıla Arıkan’ın ‘evet’ cevabının ardından Tarık Tiryaki’nin takım arkadaşları meşale ve alkışlarla genç çifti tebrik etti.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.