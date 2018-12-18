Maç sona erdi: Valenciennes: 0 - Metz:2

Fransa Ligue 2 maçında Valenciennes ile Metz karşılaştı.
Valenciennes takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Damien Perquis, Baptiste Aloe, Loic Nestor, Joeffrey Cuffaut, Ahmed Kantari, Johann Ramare, Sebastien Roudet, Laurent Dos Santos, Gaëtan Arib, Tony Mauricio, Sloan Privat
Metz ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Alexandre Oukidja, Mamadou Fofana, Stoppila Sunzu, Thomas Delaine, John Boye, Ivan Balliu, Victorien Angban, Renaud Cohade, Marvin Gakpa, Opa Nguette, Habib Diallo
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 61. dakikaya gelindiğinde Metz, Habib Diallo ile gol buldu: 0-1.
76. dakikada Metz oyuncusu Farid Boulaya maçı 0-2 yapan golü attı.
Valenciennes oyuncusu Sebastien Roudet sarı kartla ikinci yarıyı tamamladı.
Mücadelenin 2. 45 dakikasında Valenciennes takımında Sloan Privat, Sebastien Roudet, Ahmed Kantari oyundan çıkarken Florian Raspentino, Jorris Romil, Mahame Siby mücadeleye dahil oldu, Metz takımında ise Marvin Gakpa ve Opa Nguette çıkarken Farid Boulaya ve Ibrahima Niane girdi. Karşılaşma 0-2 tamamlandı.
528 kodlu maçta İddaa'da Metz galibiyetine bahis oynayanlar 1.60 oranını kazandı.
Valenciennes son 5 maçta 2 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı, 1 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 4 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.
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