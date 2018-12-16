Maç sona erdi: Standard Liege: 4 - Zulte Waregem:1

Belçika 1.Lig A karşılaşmasında Standard Liege, Zulte Waregem ile karşı karşıya geldi.Standard Liege maça şu 11'le başladı: Guillermo Ochoa, Zinho Vanheusden, Christian Luyindama, Gojko Cimirot, Mehdi Carcela, Razvan Marin, Moussa Djenepo, Collins Fai, Konstantinos Laifis, Renaud Emond, Paul-Jose MpokuZulte Waregem takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Sammy Bossut, Davy de Fauw, Marvin Baudry, Michael Heylen, Sandy Walsh, Marco Burki, Thomas Buffel, Theo Bongonda, Florian Tardieu, Hamdi Harbaoui, Mamadou SyllaStandard Liege, 11. dakikada Mehdi Carcela ile tabelayı 1-0 olarak değiştirdi. Dakikalar 36'ı gösterirken Mehdi Carcela, ev sahibi takımın ikinci golünü kaydetti. Maçın ilk devresi 2-0 bitti. İlk yarıda Zulte Waregem oyuncuları Michael Heylen, Marco Burki, Theo Bongonda sarı kartla cezalandırıldı. 57'de Standard Liege oyuncusu Renaud Emond tabelanın 3-0 olarak değişmesini sağladı.68. dakikada Standard Liege futbolcusu Renaud Emond skoru 4-0 yaptı.89. dakikada Zulte Waregem oyuncusu Mikael Soisalo skoru 4-1 olarak değiştirdi.Zulte Waregem oyuncusu Marvin Baudry ile Standard Liege oyuncusu Moussa Djenepo sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Standard Liege takımında Renaud Emond ve Mehdi Carcela oyundan çıkarken Orlando Sa ve Maxime Lestienne mücadeleye dahil oldu, Zulte Waregem takımında ise Sandy Walsh ve Hamdi Harbaoui çıkarken Hicham Faik ve Chris Bedia girdi. Karşılaşma 4-1 tamamlandı.69. dakikada Zulte Waregem oyuncusu Marvin Baudry hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.İddaa 500 koduyla açtığı bu maçta Standard Liege kazanır bahsine oynayanlara 1.45 oranını kazandırdı.Standard Liege son 5 maçta 3 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı. Konuk ekip 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.