Maç sona erdi: RB Leipzig: 4 - Mainz 05:1

Almanya Bundesliga mücadelesinde RB Leipzig, Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.RB Leipzig mücadeleye şu 11'le başladı: Peter Gulacsi, Willi Orban, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Marcel Sabitzer, Diego Demme, Kevin Kampl, Yussuf Poulsen, Timo WernerMainz 05 takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Robin Zentner, Stefan Bell, Daniel Brosinski, Moussa Niakhate, Jean-Philippe Gbamin, Aaron Martin, Danny Latza, Robin Quaison, Levin Öztunalı, Jean-Philippe Mateta, Karim OnisiwoDakikalar 14'ü gösterirken Yussuf Poulsen, ev sahibi takımın ilk golünü kaydetti. 19. dakikada RB Leipzig oyuncusu Yussuf Poulsen topu ağlarla buluşturdu. Konuk takım 38. dakikada Karim Onisiwo ile 2-1 mağlubiyetine devam etti. Maçın ilk devresi 2-1 bitti. RB Leipzig oyuncuları Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. 74. dakikada RB Leipzig oyuncusu Timo Werner skoru 3-1 olarak değiştirdi.88. dakikada Timo Werner attığı golle tabelayı 4-1 yaptı.İkinci 45 dakikada Mainz 05 futbolcuları Danny Latza, Moussa Niakhate, Robin Zentner ile RB Leipzig futbolcusu Willi Orban sarı kart gördü.Maçın 2. yarısında RB Leipzig takımında Kevin Kampl, Lukas Klostermann, Timo Werner oyundan çıkarken Konrad Laimer, Stefan Ilsanker, Bruma mücadeleye dahil oldu, Mainz 05 takımında ise Alexandru Maxim, Anthony Ujah, Jean-Paul Boetius girerken Robin Quaison, Karim Onisiwo, Levin Öztunalı çıktı. Maçı RB Leipzig 4-1 kazandı.İddaa 144 koduyla açtığı bu maçta RB Leipzig kazanır bahsine oynayanlara 1.25 oranını kazandırdı.RB Leipzig takımının son 5 maçlık performansı: 3 galibiyet, 2 yenilgi. Konuk Mainz 05 ise bu süreçte 2 kez kazandı, 3 kez yenildi.