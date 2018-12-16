Maç sona erdi: Nice: 0 - St Etienne:0

Nice ile St Etienne Fransa Ligue 1 mücadelesinde karşılaştı.Nice maça şu 11'le başladı: Walter Benitez, Malang Sarr, Christopher Herelle, Dante, Adrien Tameze, Remi Walter, Pierre Lees-Melou, Youcef Attal, Wylan Cyprien, Allan Saint-Maximin, Ignatius GanagoSt Etienne takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Stephane Ruffier, Pierre-Yves Polomat, William Saliba, Timothee Kolodziejczak, Loic Perrin, Yann M'Vila, Ole Selnaes, Yannis Salibur, Lois Diony, Kevin Monnet-Paquet, Robert BericKarşılaşmada gol sesi çıkmadı. İlk yarıda St Etienne oyuncusu Yannis Salibur ile Nice oyuncuları Christopher Herelle, Youcef Attal sarı kartla cezalandırıldı.103 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 2.90 oran kazandı.Nice son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi almış oldu. St Etienne ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgilik performansa sahip.