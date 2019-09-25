Portekiz'de 14 yaşındaki bir erkek çocuğu, futbol maçı sırasında başka bir oyuncu tarafından ısırıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; hastanede kafasına dikiş atılan ismi verilmeyen çocuk, 5 gün sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan çocuğa antibiyotik verildi ancak şikayetleri yine geçmeyince tarama yapıldı. Taramaların ardından çocuğun kafatasında diş tespit edildi.

TAM 12 GÜN SONRA ÇIKARTILDI

Isırılan çocuğun kafasındaki diş tam 12 gün sonra çıkartıldı. Amerikan Nörolojik Cerrahlar Birliği'ne göre; spor ve eğlence etkinlikleri, Amerikan çocuklar ve ergenler arasındaki tüm travmatik beyin yaralanmalarının yüzde 21'ine katkıda bulunuyor.

Vaka, BMJ Vaka Raporları'nda yayınlandı.