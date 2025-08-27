Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 27 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri

        Bugünkü maçlar 27 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında bugün 4 maç oynanacak. Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Ağustos 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 09:29 Güncelleme: 27.08.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          27 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu rövanş maçları devam edecek. Fenerbahçe, Benfica’ya konuk olacak. Sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa’nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Ağustos 2025 bugünkü maç takvimi...

        • 2

          27 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off

          19:45 Karabağ - Ferencvaros (TRT Tabii Spor)

          22:00 Kopenhag - Basel (TRT Tabii Spor 1)

          22:00 Club Brugge - Rangers (TRT Spor)

          22:00 Benfica - Fenerbahçe (TRT 1)

        • 3

          İspanya - LaLiga

          22:00 Celta Vigo - Real Betis

        • 4

          Almanya - DFB Kupası 1.Tur

          21:45 Wehen Wiesbaden - Bayern Münih

        • 5

          UEFA Avrupa Ligi - Play Off

          19:30 AEK Larnaca - Brann

        • 6

          UEFA Konferans Ligi - Play Off

          19:45 Riga FC - Sparta Prag

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        "Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek"
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Almanya’da 'sosyal devlet' yapısına makas
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Fırtına ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        Memur zammı Resmi Gazete'de
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        ABD Başkanı Trump: Diktatör değilim
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Açık büfe kahvaltı tarihe mi karışıyor?
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Macron'dan Netanyahu'ya mektup
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        Habertürk Anasayfa