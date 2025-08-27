Bugünkü maçlar 27 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında bugün 4 maç oynanacak. Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Ağustos 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
27 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu rövanş maçları devam edecek. Fenerbahçe, Benfica’ya konuk olacak. Sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa’nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Ağustos 2025 bugünkü maç takvimi...
27 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off
19:45 Karabağ - Ferencvaros (TRT Tabii Spor)
22:00 Kopenhag - Basel (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Club Brugge - Rangers (TRT Spor)
22:00 Benfica - Fenerbahçe (TRT 1)
İspanya - LaLiga
22:00 Celta Vigo - Real Betis
Almanya - DFB Kupası 1.Tur
21:45 Wehen Wiesbaden - Bayern Münih
UEFA Avrupa Ligi - Play Off
19:30 AEK Larnaca - Brann
UEFA Konferans Ligi - Play Off
19:45 Riga FC - Sparta Prag
