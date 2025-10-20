Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 20 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da birbirinden kritik maçlar oynanacak. Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında İkas Eyüpspor’a konuk olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Ekim 2025 bugün oynanacak maçlar ve saatleri...