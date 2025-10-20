Bugünkü maçlar 20 Ekim 2025 Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 20 Ekim 2025 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında İkas Eyüpspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Ekim 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...
Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 20 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da birbirinden kritik maçlar oynanacak. Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında İkas Eyüpspor’a konuk olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Ekim 2025 bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
20 EKİM 2025 MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN HANGİ MAÇ VAR?
Trendyol Süper Lig
20.00 İkas Eyüpspor-Kasımpaşa (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
16.00 Serik Spor-Amed SK (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
22.00 West Ham United-Brentford (beIN Sports 3)
İspanya - La Liga
22.00 Deportivo Alaves-Valencia
İtalya - Serie A
21.45 Cremonese-Udinese
