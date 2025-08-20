Bugünkü maçlar 20 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında bugün 4 maç oynanacak. Fenerbahçe, play-off turunda Portekiz'in Benfica takımını ağırlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Ağustos 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
20 Ağustos 2025 maç programı belli oldu. Böylece ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu ilk maçları devam edecek. Günün en dikkat çeken mücadelesi ise Fenerbahçe Benfica maçı! Mourinho'nun öğrencileri, Benfica'yı geçmesi durumunda 16 sezon sonra "Devler Ligi"ne katılma hakkı kazanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 20 Ağustos 2025 bugünkü maç takvimi...
FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Benfica maçı, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek.
20 AĞUSTOS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-off
22:00 Fenerbahçe - Benfica (Tabii ve TRT 1)
22:00 Basel - Kopenhag (Tabii Spor)
22:00 Bodo/Glimt - Sturm Graz (Tabii Spor 2)
22:00 Celtic - K. Almaty (Tabii Spor 1)
Suudi Arabistan Süper Kupa - Yarı Final
15:00 Al-Qadsiah - Al Ahli
Avustralya FFA Kupası - Çeyrek Final
12:30 Avondale - Brisbane City
Çin Federasyon Kupası - Yarı Final
14:35 Beijing Guoan - Yukun
