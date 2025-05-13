Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Mayıs 2025 Salı maç programı
Maç programı 13 Mayıs 2025 Salı günü oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. İskoçya Premier Lig, İngiltere Championship, Hollanda Eredivisie, İtalya Serie B ve İspanya La Liga maçlarını izlemek isteyenler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanallarını sorguluyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 13 Mayıs 2025 bugünün maç takvimi...
- 1
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından araştırılıyor. 13 Mayıs 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bugün İngiltere Championship, Hollanda Eredivisie, Serie B ve La Liga maçları oynanacak. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Mayıs 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
- 2
13 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
LA LİGA
20:00 Valladolid - Girona
21:00 Real Sociedad - Celta Vigo
22:30 Sevilla - Las Palmas
22:00 Sunderland - Coventry
- 3
HOLLANDA EREDİVİSİE
19:45 SC Telstar - ADO Den Haag (Hollanda Eredivisie)
22:00 De Graafschap - Dordrecht
-
- 4
İTALYA SERİE B
21:30 Sassuolo - Frosinone
21:30 Pisa - Cremonese
- 5
TFF ELİT U19 LİGİ
12:00 - Bodrumspor - Beşiktaş
- 6
İNGİLTERE CHAMPİONSHİP PLAY-OFF YARI FİNAL
22:00 - Sunderland - Coventry
-
- 7
İSVEÇ SUPERETTAN
20:00 - Helsingborg - Brage
İSKOÇYA PREMİER LİG PLAY-OFF YARI FİNAL
21:45 - Partick Thistle - Livingston (